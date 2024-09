NOS Nieuws • vandaag, 17:31 Vaste ov-reizigers: 'Aansluitingen moeten beter, maar je kunt onderweg wel werken.' Vincent van Rijn verslaggever Binnenland

Qua reistijd verliest het openbaar vervoer meer en meer terrein op de auto, zo werd vanochtend duidelijk uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Vooral in landelijk gebied doe je er met de bus en trein steeds langer over. Volgens de onderzoekers is er de afgelopen jaren vooral ingezet op snelle verbindingen tussen steden, waardoor de fijnmazigheid in kleinere gemeenten achteruitgegaan is. Wij vroegen verschillende ov-reizigers naar hun reistijd.

Wilma van Veen (67) reist iedere werkdag van Nieuwleusen naar haar werk in een sportkantine in Zwolle. "In principe ben ik al met pensioen maar ik kan niet thuiszitten." Van deur tot deur doet ze er met het ov ongeveer een uur en twintig minuten over. Met de auto zou dit, zonder files, veel korter zijn maar dat is geen optie voor Van Veen. "Vroeger heb ik wel auto gereden maar ik ben hartpatiënt en daarom mag het niet meer."

Het ov is volgens haar de afgelopen jaren vooral in service en reizigerscommunicatie flink achteruitgegaan. "De bussen rijden lang niet altijd op tijd. Soms vertrekt de bus van 07:45 uur pas om 08:15 uur."

Om ervoor te zorgen dat het ov aantrekkelijker wordt, zouden vooral de aansluitingen veel beter moeten, zegt Van Veen. "Dat je vanaf de ene bus meteen de andere kan pakken. Nu is dat vaak niet zo en sta je lang te wachten."

Erik en Elsel van Vught staan in Meppel op de bus wachten. Op weg van hun woonplaats Borne naar Ruinerwold hebben ze er dan al een hele trip op zitten. "We hadden het nieuws over de lange reistijd in het ov al gelezen en dat klopt zeker. Zo zijn we nu al dik twee uur onderweg. We zouden ook liever met de auto zijn gegaan maar de versnellingsbak is stuk. Toevallig zijn we nu net op weg naar een garage om een andere tweedehandsauto te kopen."

Op andere dagen reist Elsel naar haar werk in Nijverdal ook met de trein. "Daar doe ik zeker een uur over, dat heeft met de overstap in Almelo te maken. En dan duurt het nu nog langer door werkzaamheden. Met de auto is het de helft korter."

"Ik reis wekelijks vanaf het Friese dorp Terkaple naar Den Haag", vertelt Roy Huijsmans. "Daar ben ik van deur tot deur ongeveer 4 uur mee bezig. Dat is wel lang - dan zit ik even - maar in de trein kan ik werken en in de auto niet."

Ondanks de reistijd vind Huijsmans de verbinding best goed. "Vanaf Heerenveen zit ik tweeëneenhalf uur in de trein en ga ik aan de slag. Om mijn reis te versnellen fiets ik soms wel van Terkaple naar Joure, de overstap is hier lastig qua aansluiting. Achter elkaar pak ik eerst bus 91, dan de trein in Heerenveen en dan in Den Haag een tram. Met de auto zou ik wel sneller zijn, maar dan kan ik onderweg niet werken."