Afscheidscadeaus voor Aboutaleb: yogamat, tuinhandschoen en Netflix-abonnement

Theo Coskun nam als eerste het woord. Hij is het langstzittende raadslid van Rotterdam en zat in de sollicitatiecommissie die Aboutaleb uit 25 sollicitanten koos. "Wij zochten de beste burgemeester voor Rotterdam", zei hij, "maar jij groeide uit tot de beste burgemeester van de wéreld."

'En nu opzouten'

Tot slot bedankte locoburgemeester Said Kasmi (D66) Aboutaleb in zijn toespraak. "Je bent één van de bekendste burgemeesters van Nederland. Dat kom door keihard werken." En om dat harde werk te belonen reikte Kasmi de hoogste onderscheiding uit van de gemeente Rotterdam: De Johan van Oldenbarneveltpenning.

Aboutaleb kreeg het laatste woord. Hij beschreef de stad waar hij bijna zestien jaar burgemeester van was als "de wereld in het klein". "Een stad die echt als een stad voelt, met bewoners en ondernemers uit alle windstreken", citeert Rijnmond. "Voor mij zit het erop. Het ambt van burgemeester is, na mijn gezin, het beste dat mij ooit is overkomen." Om vervolgens op zijn Rotterdams te eindigen: "Het is goed zo en nu opzouten."