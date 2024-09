ANP Ahmed Aboutaleb

NOS Nieuws • vandaag, 03:59 'Aboutaleb had kanker tijdens burgemeesterschap Rotterdam, maar hield dat stil'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is vier jaar geleden getroffen door kanker. Dat staat in Je suis Ahmed, het boek van AD-verslaggever Peter Groenendijk over Aboutalebs jaren als burgemeester van Rotterdam. Vanwege de ziekte werd zijn schildklier verwijderd. Aboutaleb bracht zijn ziekte bewust niet naar buiten, meldt het AD.

Aboutaleb werkte niet mee aan het boek, maar in een terugblikinterview dat later in de krant verschijnt, spreekt hij wel over de diagnose. "Ik dacht: 'Dat is misschien wel erg persoonlijk, dat moet je maar 's voor je houden'."

Bij toeval ontdekt

Volgens de krant werden eind 2020 kwaadaardige tumoren bij toeval ontdekt tijdens een echo-onderzoek omdat hij klachten had aan zijn oog. Hij lichtte vervolgens maar een klein groepje mensen in op het stadhuis.

De gemeente communiceerde op zijn verzoek alleen dat de burgemeester een aandoening aan zijn schildklier had. Kort na een operatie, waarbij zijn schildklier werd verwijderd, ging hij al deels aan het werk.

Een maand na de ingreep sprak hij relschoppers vermanend toe na de avondklokrellen in de stad. De krant meldt niet of Aboutaleb volledig genezen is van de ziekte.

Komende donderdag neemt Aboutaleb afscheid als burgemeester van Rotterdam. Carola Schouten volgt hem op.