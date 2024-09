Tientallen kinderen in India verdronken bij hindoeïstisch ritueel 

Jaarlijks ritueel

In Bihar viert de bevolking het jaarlijkse Jiviputrika Vrat-ritueel. Dat is een traditie waarbij vrouwen 24 uur lang vasten en gebeden verrichten voor het welzijn van hun kinderen.

Vaker doden

Er vallen vaker doden in India tijdens religieuze vieringen, meestal doordat mensen in de verdrukking komen. In juli stierven er op die manier ten minste 121 mensen bij een bijeenkomst in de buurt van New Delhi. Dat er zulke grootschalige verdrinkingen plaatsvinden is zeldzaam, meldt persbureau Reuters.