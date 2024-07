Zeker 100 doden bij religieus evenement India

Buitenlandredacteur Devi Boerema:

"Het komt in India vaker voor dat bij grote religieuze evenementen mensen om het leven komen door drukte. Bijvoorbeeld bij de grote Kumbh Mela-vieringen. Dat zijn religieuze bijeenkomsten in de buitenlucht die soms weken duren. Er komen miljoenen mensen op af, waardoor het voor de autoriteiten soms lastig is om de bezoekersaantallen goed te regulieren en de rust te bewaren.

In 2016 vond de laatste grote ramp in een tempel plaats. In de Zuid-Indiase staat Kerala ging het toen mis in de Puttingal Tempel. Vuurwerk dat vlam vatte veroorzaakte paniek, waardoor 111 mensen om het leven kwamen."