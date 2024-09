Reuters Daniel Ricciardo in Singapore

NOS Sport • vandaag, 18:04 F1-team RB schuift routinier Ricciardo opzij, 22-jarige Lawson vervangt hem

Wat Daniel Ricciardo al vreesde na de Grand Prix van Singapore, is vandaag werkelijkheid geworden. De Australiër is door F1-team RB aan de kant gezet. De 22-jarige Liam Lawson is zijn vervanger voor de resterende zes grands prix van het seizoen.

De kans is groot dat de 35-jarige Ricciardo daarmee de laatste F1-race in zijn lange loopbaan heeft gereden. In dertien jaar kwam de publiekslieveling tot 257 GP-optredens. Daarvan won hij er acht, in 2021 in Italië voor het laatst.

De F1-carrière van Ricciardo leek twee jaar geleden overigens al voorbij te zijn toen zijn contract bij McLaren werd verbroken. Na een periode als reserve bij Red Bull kreeg hij vorig jaar toch een nieuwe kans omdat RB, toen nog AlphaTauri, halverwege het seizoen de ondermaats presterende Nyck de Vries wegstuurde.

In de buurt van een negende GP-overwinning in zijn carrière kwam Ricciardo bij RB nooit, met slechts vier finishes in de top tien in 25 races. Lawson debuteerde vorig jaar al in de koningsklasse van de autosport, tijdens een blessure van Ricciardo.

Snelste ronde

Op het Marina Bay-stratencircuit in Singapore kwam Ricciardo niet verder dan een achttiende plaats, maar in zijn laatste ronde speelde hij nog wel een rol van betekenis.

Pro Shots Daniel Ricciardo neemt in Singapore plaats in zijn RB

Ricciardo, voormalig teamgenoot van Lando Norris (McLaren) en Max Verstappen (Red Bull Racing), sloot af met de snelste ronde van de dag. Norris liep zo een punt minder in op Verstappen in de strijd om de wereldtitel.

"Als Max met één punt verschil wereldkampioen wordt", zei hij voor de camera's van Sky Sports, "dan heb ik mezelf zojuist van een mooi kerstcadeau verzekerd."