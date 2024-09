NOS | Jeroen van Eijndhoven

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 16:18 • Aangepast vandaag, 17:07 GGD ontslaat 'arts' die vier jaar lang zonder registratie werkte

Een medewerker die bijna vier jaar lang als basisarts met kinderen werkte bij de GGD West-Brabant, is per direct ontslagen omdat die niet als arts geregistreerd bleek te zijn. De GGD heeft aangifte tegen de medewerker gedaan bij de politie, meldt Sebastiaan Baan, directeur publieke gezondheid.

De medewerker werkte met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Rucphen. In totaal is de medewerker met zo'n 1900 kinderen in contact geweest, denkt de GGD. Alle betrokken ouders, verzorgers en kinderen zijn hier vanmiddag over geïnformeerd.

Volgens Baan waren de reacties geschokt en boos. Daar heeft hij naar eigen zeggen alle begrip voor. De GGD erkent "steken te hebben laten vallen, voegt een woordvoerder toe. "Dit nieuws heeft ons enorm geschokt en staat haaks op onze ambitie om betrouwbare en veilige zorg te bieden."

Artsen hebben een beschermde beroepstitel en dienen zich te registreren in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om hun werk zelfstandig te mogen uitvoeren. Ze moeten elke vijf jaar een herregistratie aanvragen om aan te tonen dat ze nog bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen.

GGD-basisarts Een basisarts bij de GGD houdt zich onder meer bezig met het beoordelen van de ontwikkelingen van groei van kinderen, het bepalen en geven van vaccinaties en het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken. Ook geven die artsen advies aan de ouders over het opvoeden en opgroeien van kinderen en verwijzen ze kinderen met bepaalde problemen door naar andere hulpverleners.

Hoe het kon gebeuren dat deze persoon zonder BIG-registratie aan de slag kon als basisarts is niet duidelijk. De GGD laat dat onderzoeken door een onafhankelijk onderzoeksbureau, meldt Omroep Brabant. Daaruit moet ook blijken of de medewerker überhaupt over een medisch diploma beschikte.

De woordvoerder van de GGD zegt dat er eerder nooit reden is geweest om te twijfelen aan de medische kennis van de medewerker. Recent zijn er twee interne meldingen gedaan over adviezen die door de 'basisarts' waren gegeven. Ook was er in het verleden een melding van een school die het niet eens was met een advies.

Volgens de woordvoerder is dat niet heel uitzonderlijk en zijn die meldingen destijds "netjes besproken". Ze benadrukt vanwege de jonge doelgroep waarmee de arts werkte, dat er bij geen van de meldingen sprake was van seksueel overschrijdend gedrag.