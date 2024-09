Gedupeerde Dam tot Damlopers krijgen kwart van startgeld terug

De deelnemers die zondag vanwege de warmte niet mochten starten bij de Dam tot Damloop krijgen een kwart van de prijs van hun startbewijs terug. Die prijs was 35 euro, dus het retourbedrag is 8,75 euro.

De gedupeerden mogen kiezen of ze het geld nu willen hebben of als korting op een startbewijs voor de editie van volgend jaar. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk.