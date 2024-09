ANP Een van de recreatielopers zoekt verkoeling tijdens de Dam tot Damloop

NOS Nieuws • vandaag, 16:00 • Aangepast vandaag, 17:49 Dam tot Damloop afgebroken, laatste deel lopers niet meer van start

De Dam tot Damloop, het grote hardloopevenement van Amsterdam naar Zaandam, is stilgelegd. Dat is vanwege de warmte, zegt de organisatie.

De deelnemers die rond 15.30 uur nog moesten starten, werd gevraagd het startvak te verlaten. De mensen die toen nog onderweg waren, mochten de race van 10 Engelse mijl (ruim 16 kilometer) wel uitlopen.

"De warmte leidt tot gezondheidsproblemen bij vele lopers", staat in een verklaring van de organisatie. "Als we de loop door laten gaan kunnen we niet meer garanderen dat we iedereen de juiste medische zorg kunnen bieden."

Aan de NOS laat adjunct-directeur van het evenement René Wit weten dat er geen andere keuze was. "We wisten wel dat dat het een warme dag ging worden met veel zon en hadden onze voorzorgsmaatregelen genomen, maar het is toch warmer geworden", zegt hij. "Als blijkt dat de medische diensten die druk op een gegeven moment niet meer aankunnen, dan moet je besluiten nemen."

Omdat lopers een groot deel van het parcours in de zon liepen bij temperaturen boven de 20 graden, had de organisatie al besloten om deelnemers meer verspreid over de dag te laten starten. Ook waren er meer waterposten dan gebruikelijk. Wit: "Maar dat is voor vandaag niet voldoende geweest."

Duizenden deelnemers

Een groot deel van de deelnemers was al gefinisht, maar de twee laatste startgroepen mochten niet meer rennen. Het ging om ongeveer 6000 deelnemers.

Kort voordat de race werd stilgelegd riep de organisatie via sociale media deelnemers en toeschouwers op om veel water te drinken. Ook werd aan lopers geadviseerd om het looptempo te verlagen.

Hoeveel lopers last hadden van de warmte, is onbekend. Het Parool schrijft dat "veel deelnemers" met hitteklachten zijn behandeld in het BovenIJ-ziekenhuis in Amsterdam. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen de krant dat het in de meeste gevallen gaat om een hitteberoerte. Daarbij wordt het lichaam zo warm dat organen kunnen uitvallen. Dat gebeurt als het zeer warm is, maar kan ook voorkomen bij lagere temperaturen.

Eerder ook al stilgelegd

In 2019 werd het evenement ook stilgelegd vanwege de warmte. Toen mochten de laatste twee startgroepen ook niet meer starten.

Bij de loop wordt de kleding van alle deelnemers altijd naar de finishplaats Zaandam gebracht, waar ze die dan na de finish kunnen ophalen. Nu worden de deelnemers die niet meer mogen starten met pendelbussen naar Zaandam gebracht. Ze mogen ook op vertoon van hun startbewijs gratis met NS-treinen naar Zaandam reizen.