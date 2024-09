ANP Fatbike

NOS Nieuws • vandaag, 09:36 Fabrikanten fatbike komen met 'skinnybike' om nieuwe wet te omzeilen

Fabrikanten van fatbikes komen met een nieuwe fiets: de skinnybike. Het is een antwoord op de verwachte nieuwe wetgeving: de Tweede Kamer wil een helmplicht voor fatbikegebruikers en een verbod op het gebruik van de e-bike met dikke banden voor kinderen onder de 14 jaar. De skinnybike lijkt op zijn voorganger, maar de banden zijn iets dunner en het zadel is korter en in hoogte verstelbaar.

Pieter van Beusekom van fatbikefabrikant Phatfour haalt in de Telegraaf hard uit naar de Kamer. "Als de Tweede Kamer een deurtje dicht doet, dan maken we een ander deurtje open. We moeten fietsen bouwen die we ook kunnen afzetten en gaan om de regels heen werken. Natuurlijk blijven we legale fietsen bouwen zoals we nu al doen."

'Juridisch ingewikkeld'

Of de helmplicht en leeftijdsgrens snel worden ingevoerd is nog maar de vraag. Minister Madlener van Verkeer waarschuwde dat er juridisch nog wel haken en ogen aan zitten. Hij wees er begin deze week opnieuw op dat het juridisch ingewikkeld is om fatbikes van andere e-bikes te onderscheiden en dat nieuwe regels voor alle typen elektrische fietsen zouden moeten gelden.

Madlener zegt de voorstellen te gaan bestuderen. Hij denkt dat de helmplicht en leeftijdgrens zeker door kunnen gaan, maar dat het er dan wel op kan uitdraaien dat die regels voor alle elektrische fietsen zullen moeten gelden.

En dat wil de Kamer niet. Voor kinderen die lange afstanden moeten afleggen naar school wil de Kamer juist dat gewone elektrische fietsen een optie blijven, ook als zij jonger zijn dan 14 jaar.

Bouwers erkennen problemen

Ook fabrikant Brekr blijft fietsen bouwen. "Maar wij zien ook heus wel dat er een probleem is", zei eigenaar Niels Willems in het NOS Radio 1 Journaal. "Wij zijn ook voor een minimumleeftijd, maar als je dat alleen voor fatbikes gaat doen, los je het probleem niet op. We zagen eerst de snorfiets, daar kwam een helmplicht voor. Toen zijn die mensen massaal op de fatbike gesprongen. Nu kunnen ze wellicht door naar de skinnybike of een gewone elektrische fiets."

Volgens Willems is daarom de enige oplossing een minimumleeftijd voor alle e-bikes. "Want alle elektrische fietsen kun je opvoeren en kunnen dan gevaarlijk zijn voor kinderen."