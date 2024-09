anp

NOS Nieuws • vandaag, 08:41 Campagne tegen opvoeren e-bikes: "'t Kan hard gaan"

De overheid begint vandaag een campagne tegen het opvoeren van fatbikes en andere elektrische fietsen. Minister Madlener van Infrastructuur geeft de aftrap. De campagne "'t Kan hard gaan" is vooral gericht op jongeren en hun ouders.

Via radiospotjes, sociale media en posters in bushokjes en op scholen worden de regels uitgelegd en de risico's onder de aandacht gebracht. Rijden op een opgevoerde elektrische fiets is verboden: boven de 25 kilometer per uur mag een fiets geen elektrische trapondersteuning hebben. Ook mogen fietsen geen motorvermogen hebben boven 250 watt.

'Levensgevaarlijk'

Vooral met fatbikes gebeuren veel ongelukken. Madlener wijst erop dat opgevoerde fietsen soms wel 60 kilometer per uur rijden: "Dat is levensgevaarlijk en daarom ook verboden."

In de campagne wordt benadrukt dat bestuurders van opgevoerde elektrische fietsen een boete kunnen krijgen van 310 euro. Als ze nog een keer betrapt worden, moeten ze weer een boete betalen en wordt ook de fiets ingenomen.

Verder kan iedereen boven 12 jaar een strafblad krijgen en zijn bestuurders van een opgevoerde elektrische fiets niet verzekerd.

Misschien helmplicht of leeftijdsgrens

Er is al langer discussie over de gevaren van vooral fatbikes. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een helmplicht of een minimumleeftijd. Madlener zei dinsdag in de Kamer dat hij bereid is om maatregelen te nemen, maar hij wees er ook dat daar haken en ogen aan zitten.

Volgens hem is het heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen een fatbike en een elektrische fiets en zal een eventuele helmplicht of minimumleeftijd ook moeten gaan gelden voor een e-bike. Binnenkort stuurt de minister een brief naar de Kamer over de mogelijkheden en onmogelijkheden.