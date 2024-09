NOS

NOS Nieuws • vandaag, 15:08 Minister: helmplicht voor jonge fatbike-rijders is misschien goed idee

Minister Madlener van Verkeer en Waterstaat voelt wel iets voor een helmplicht voor jonge gebruikers van elektrische fietsen, waaronder fatbikes. Zo'n plicht tot een bepaalde leeftijd bestaat al in Zweden en hij wil kijken of dat ook in Nederland kan.

"Dat is misschien een goed idee. Ik denk dat het wel kan helpen. Het is veiliger en zal de fatbike een stuk minder aantrekkelijker maken", zei Madlener in het Vragenuurtje. Overigens vindt hij het ook verstandig als ouderen een helm dragen als ze op een elektrische fiets rijden, want ook die krijgen nog weleens een ongeluk.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil een minimumleeftijd of helmplicht voor de populaire tweewielers, zo bleek afgelopen weekend. Ze kunnen makkelijk opgevoerd worden en er vinden steeds meer ongelukken plaats waarbij fatbikes betrokken zijn. "Ze terroriseren onze straten", zei D66-Kamerlid Bamenga.

Madlener is naar eigen zeggen niet tegen maatregelen, maar vindt dat de Kamer wel moet accepteren dat dat bredere consequenties heeft. "Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om een onderscheid te maken tussen een fatbike en een gewone elektrische fiets. Een minimumleeftijd of een helmplicht zal dan ook moeten gelden voor gebruikers van een e-bike."

'Kleine tanks'

Het enige juridische verschil is volgens de minister dat een fatbike dikke banden heeft. Maar daarop onderscheid maken is onuitvoerbaar, alleen al omdat het heel makkelijk is om er dunnere banden op te zetten. Maar dan gaan ze nog steeds zo hard. "Dus ik wil tegen de Kamer zeggen: denk er goed over na."

Verschillende partijen, waaronder de PVV van Madlener zelf, nemen daar geen genoegen mee. Kamerlid Heutink van de PVV vindt dat de minister gewoon onderscheid moet maken. "Iedereen met ogen kan zien dat een fatbike iets anders is dan een elektrische fiets", zei CDA-Kamerlid Krul. Hij noemde fatbikes "kleine tanks, die te zwaar zijn voor de fietsinfrastructuur in Nederland".

Madlener komt nog met een brief naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het aanpakken van de fatbikes.

Op 1 januari vorig jaar werd een helm ook verplicht op snorfietsen en -scooters. Sinds die tijd is de verkoop van die vervoersmiddelen sterk gedaald.

Campagne tegen opvoeren Madlener maakte bekend dat er aanstaande donderdag een campagne begint die wijst op de gevaren van het opvoeren van fatbikes en andere elektrische fietsen. Dat is vaak erg makkelijk, maar de tweewielers gaan dan wel veel harder dan de toegestane 25 kilometer per uur. Bovendien ben je niet verzekerd als je een ongeluk veroorzaakt met een opgevoerde e-bike. Opvoeren is verboden, maar dat verbod wordt nu onvoldoende gehandhaafd, erkent Madlener. Ook is er een tekort aan rollerbanken om de fietsen te controleren, maar daar zijn er onlangs 250 extra van aangeschaft. Hij wil kijken of behalve de politie, ook boa's daar gebruik van kunnen gaan maken.