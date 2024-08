ANP Meer dan de helft van de slachtoffers met een fatbike zijn tussen de 10 en 14 jaar

NOS Nieuws • vandaag, 13:07 Meerderheid Tweede Kamer voor leeftijdsgrens fatbikes, PVV nu ook voor

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een leeftijdsgrens voor bestuurders van een fatbike. De grootste regeringspartij, de PVV, is nu ook voor, maakte PVV-Kamerlid Heutink vanmorgen op X bekend.

BBB-leider Van der Plas riep vanmorgen, ook op X, verkeersminister Madlener op zo snel mogelijk een helmplicht en een leeftijdsgrens van 16 jaar in te voeren.

In de Tweede Kamer gaan al langer stemmen om iets te doen aan het toenemend aantal ongelukken en de overlast door fatbikes. De PVV wilde tot nu toe alleen betere handhaving.

Met het nieuwe standpunt is er wel een meerderheid voor een leeftijdsgrens, maar nog geen overeenstemming over wat de leeftijd precies moet zijn.

School

PVV-minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat voelt niets voor een leeftijdsgrens, zei hij deze week tegen RTL Nieuws. Hij denkt met een betere voorlichting en strengere handhaving van het verbod op opgevoerde fatbikes het aantal ongelukken te verlagen. Hij vreest dat bij een leeftijdsgrens scholieren niet meer met een elektrische fiets naar school kunnen.

Een fatbike is wettelijk een elektrische fiets, en het is dus de vraag hoe het mogelijk is alleen een helmplicht of leeftijdsgrens voor deze fiets met dikke banden in te voeren.

Partijen in de Tweede Kamer hebben uiteenlopende voorstellen gedaan om het aantal ongelukken te verminderen. GroenLinks-PvdA wil een leeftijdsgrens van 12 jaar, een helmplicht en een aparte categorie in de wet voor de fatbike. Dan worden ook jonge fietsers van gewone elektrische fietsen niet getroffen.

Regeringspartij NSC denkt ook al langer aan een leeftijdsgrens, in combinatie met betere handhaving, en komt over enkele weken met een concreet plan.

Hersenletsel

De populaire elektrische fietsen mogen niet harder dan 25 kilometer per uur, maar worden opgevoerd tot wel 45 tot 50 kilometer per uur. Iedereen, ook jonge kinderen, mag op een fatbike rijden. Dat leidt tot ernstige ongelukken, blijkt uit recente cijfers van VeiligheidNL. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Een kwart van de slachtoffers belandt met hersenletsel op de spoedeisende hulp.

De politie pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar voor bestuurders van een fatbike. Daarmee zou die grens gelijkgetrokken worden met die van bromfietsen.

Een woordvoerder van minister Madlener laat weten dat de koerswijziging van de PVV-fractie nu geen aanleiding is om zijn standpunt te veranderen. Het kabinet werkt aan een regeerprogramma dat midden september wordt gepresenteerd en daarin zal verkeersveiligheid en de fatbikes ook aan de orde komen.