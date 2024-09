VeiligheidNL: meer ongelukken met fatbikes, maar exacte cijfers moeilijk te krijgen

Nieuwe cijfers bevestigen het beeld dat steeds meer bestuurders en passagiers van fatbikes na een ongeluk in het ziekenhuis belanden. Van april tot en met juni waren dat er 115, zegt kenniscentrum VeiligheidNL, dat de cijfers inventariseert. Bijna de helft van de slachtoffers was tussen de 12 en 15 jaar oud.

In januari, februari en maart waren het er 25 en in heel 2023 telde VeiligheidNL 75 gewonde fatbikers op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Fatbikes mogen een snelheid van 25 kilometer per uur halen, maar zijn relatief makkelijk op te voeren tot 50 kilometer per uur of zelfs nog harder.