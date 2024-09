EPA Cesc Fàbregas in de uitwedstrijd bij Atalanta

NOS Voetbal • gisteren, 22:42 Fàbregas stunt met Como bij Atalanta in uitgesteld duel, eerste Serie A-winst in 21 jaar

Cesc Fàbregas heeft zijn eerste zege met Como dit seizoen binnen. De voormalig topmiddenvelder van Chelsea, Arsenal en Barcelona leidde zijn team naar een 2-3 overwinning in het uitgestelde uitduel bij Atalanta Bergamo. Het is de eerste overwinning voor Como in de Serie A sinds de degradatie in 2003.

Beide teams stonden maandagavond ook al op het veld, maar toen viel de wedstrijd in het water. Er was zoveel regen gevallen dat het niet mogelijk was om te spelen. Na een uur wachten werd besloten de wedstrijd naar dinsdagavond te verplaatsen.

EPA De Roon op een onbespeelbaar veld

De wedstrijd tussen Atalanta en Como is een derby: de steden liggen op ongeveer 60 kilometer van elkaar. Die burenruzie was in de eerste helft niet echt spectaculair. Beide ploegen schoten amper op doel.

Maar het duel werd wel opgeluisterd met een prachtige treffer van Davide Zappacosta. Een weggekopte hoekschop kwam in de voeten van de vleugelverdediger en die besloot, op de rand van het strafschopgebied, in één keer uit te halen. Zo ging de thuisploeg wel met een voorsprong rusten.

Atalanta slordig

Aanvoerder Marten de Roon leek zich niet echt zorgen hoeven te maken. De voorsprong was er al tegen Como. Alleen wilde de gepromoveerde ploeg zich daar niet bij neerleggen.

NOS De stand in de Serie A

De ploeg was sterk in de omschakeling en maakte goed gebruik van de slordige passing bij de thuisploeg. Binnen een minuut na rust kwam Como dan ook op gelijke hoogte.

Como draait de wedstrijd om

Voormalig Barcelona-middenvelder Sergi Roberto toonde zijn klasse door met een hakbal Gabriel Strefezza vrij te zetten in het strafschopgebied. De Braziliaan nam de stuiterende bal op zijn wreef en schoot hard raak in de verre hoek: 1-1.

EPA Gabriel Strefezza viert de 1-1

Daarna was de thuisploeg volledig de weg kwijt. Een schot van Nico Paz werd door Sead Kolasinac van richting veranderd en rolde daardoor achter doelman Marco Carnesecchi het doel in. En nog geen vier minuten later maakte Alieu Fadera na twee goede kapbewegingen ook de 1-3.

Atalanta kreeg nog een half uur om de schade te herstellen, maar dat lukte niet meer. Een benutte strafschop in de 97ste minuut door Ademola Lookman bracht daar geen verandering meer in. Daardoor staat de ploeg van De Roon voorlopig na vijf wedstrijden op een teleurstellende twaalfde plaats.

Como heeft door de overwinning voor even de degradatiezone kunnen verlaten. De ploeg staat nu op de 15de plaats en heeft maar een puntje minder dan de buurman uit Bergamo.