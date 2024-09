Milan in slotminuten langs stadgenoot Inter mede dankzij assist Reijnders

AC Milan heeft in de Serie A mede dankzij Tiijani Reijnders de stadsderby van Internazionale gewonnen: 2-1. De Nederlandse international legde in de 89ste minuut een prachtige vrije trap op het hoofd van Matteo Gabbia, die raak knikte.

Inter liet zo na de koppositie te grijpen in de derby della Madonnina. Torino is de nieuwe koploper van Italië met elf punten.

Milan begon al voortvarend in het Stadio Giuseppe Meazza. Mede dankzij uitblinker Christian Pulisic en zijn fijne acties. In de tiende minuut zette de Amerikaan zijn club op voorsprong. Hij ontfutselde Henrikh Mikhitaryan de bal, passeerde drie man en prikte met de punt van de voet langs de keeper van Inter.

Het was een welkome opsteker voor de ploeg van de Portugese trainer Paulo Fonseca. Milan kende een matige seizoenstart met verlies tegen Parma en gelijke spelen tegen Lazio Roma en Torino. En dus had de nummer twee van vorig seizoen een goede uitslag nodig om niet de aansluiting met de ploegen bovenin te verliezen.

Heel lang kon Milan niet genieten van de voorsprong. Federico Dimarco scoorde met een keurige schuiver in het zijnet, op aangeven van Lautaro Martínez. Vlak voor rust kreeg Marcus Thuram nog een levensgrote kans. De Fransman draaide goed open, maar zijn schot was net niet genoeg naar de hoek gemikt en keeper Mike Maignan kon er nog met de vingertoppen bij.

Het spel golfde op en neer. Beide ploegen speelden echt voor de winst. Martínez had nog een fijne volley in huis. Leão was net niet zuiver genoeg in de afronding na een pijlsnelle counter en Tammy Abraham schoot voorlangs na een prachtige dieptepass van Reijnders.