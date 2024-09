AFP

NOS Voetbal • vandaag, 09:35 AS Roma zet clubicoon De Rossi op straat na moeizame seizoenstart

Het seizoen in de Serie A is pas vier duels oud, maar AS Roma heeft zijn trainer al ontslagen. Daniele De Rossi moet het veld ruimen wegens teleurstellende resultaten.

Onder leiding van de clubicoon wist Roma nog niet te winnen dit seizoen. De club speelde gelijk tegen Genoa, Juventus en Cagliari en verloor van Empoli. Met drie punten bezet Roma de zestiende plek op de ranglijst.

De Rossi speelde als defensieve middenvelder liefst 447 duels voor Roma. Hij kwam tot 117 interlands voor Italië, waarmee hij in 2006 wereldkampioen werd.

Tegenstander AZ

De Rossi (41) begon zijn trainerscarrière als assistent-bondscoach en maakte in die functie het gewonnen EK in 2021 mee. Via Serie B-club SPAL keerde hij in januari terug bij AS Roma als opvolger van de ontslagen José Mourinho.

Vorig seizoen eindigde Roma als zesde in de Serie A. Daardoor komt de club dit seizoen in de Europa League uit, waarin het in januari tegen AZ speelt.