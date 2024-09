EPA Zweedse agenten houden de wacht terwijl een man (niet op de foto) een koranverbranding voorbereidt in Stockholm

NOS Nieuws • vandaag, 13:44 Zweden: Iran zat achter sms-bombardement na koranverbrandingen

Zweden beschuldigt Iran ervan dat het vorig jaar augustus zo'n 15.000 sms'jes in het Zweeds heeft verstuurd naar aanleiding van een reeks openbare koranverbrandingen eerder in de zomer. In de berichten werd opgeroepen tot wraak op degenen die het heilige boek van de islam hadden verbrand.

De binnenlandse veiligheidsdienst van Zweden heeft vastgesteld dat de Iraanse Revolutionaire Garde erin is geslaagd de servers van een grote telecomprovider te hacken. Welke provider dat was is niet bekendgemaakt. De Revolutionaire Garde is een elite-eenheid van het leger die in Iran veel invloed heeft.

In de sms-berichten stond dat "degenen die de Koran hebben ontheiligd in as moeten opgaan". De Zweden worden 'duivels' genoemd. Volgens het hoofd van de Zweedse veiligheidsdienst waren de sms'jes bedoeld om Zweden neer te zetten als islamofoob land en verdeeldheid in de samenleving te zaaien.

Geen vervolging

De anti-islamdemonstraties waren toegestaan omdat ze onder de vrijheid van meningsuiting vielen. Maar ze brachten Zweden in een lastig parket doordat het land na de Russische inval in Oekraïne lid van de NAVO wilde worden. De Turkse president Erdogan hield dat geruime tijd tegen, mede vanwege de betogingen tegen de islam en de koranverbrandingen.

De Zweedse regering zag zich toen genoodzaakt om afstand te nemen van de betogers en te benadrukken dat de acties niet het standpunt van de overheid vertegenwoordigden.

Iran heeft nog niet op de beschuldigingen vanuit Stockholm gereageerd. Omdat degenen die de sms'jes verstuurden handelden namens een "buitenlandse mogendheid, in dit geval Iran", ziet Zweden af van vervolging en uitleveringsverzoeken. Het land gaat ervan uit dat dat kansloos is.