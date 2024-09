Heerenveen heeft met Zweedse Linday nu al winterse versterking binnen

sc Heerenveen heeft de eerste winteraankoop al gedaan. De Zweed Marcus Linday sluit in december aan bij de selectie van Robin van Persie. De 21-jarige middenvelder maakt eerst het seizoen met zijn Zweedse club Västeras SK nog af.

Linday tekent in Friesland een contract voor vierenhalf jaar. In de afgelopen zomerse transferperiode was Heerenveen al dicht bij de komst van de Zweedse middenvelder. Västeras blokkeerde de overgang uiteindelijk.