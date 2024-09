Liefting uitgeroepen tot beste keeper op WK onder 20, Noord-Korea wint toernooi

De 19-jarige AZ-keeper Liefting excelleerde op het wereldkampioenschap onder meer in de kwartfinale tegen gastland Colombia. Ze vervulde een glansrol door in de strafschoppenserie twee ballen te keren, voor het oog van ruim 37.000 fans die het thuisland steunden.

In de troostfinale tegen de Verenigde Staten was het mede aan Liefting te danken dat het in de reguliere speeltijd bij een 1-1 stand bleef. Pas in het slot van de verlenging - waar Amerika de beste kansen had en Liefting tot twee maal toe paraat stond - werd de wedstrijd beslist na een ongelukkige eigen goal.