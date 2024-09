AFP Teleurstelling bij Bo van Egmond

NOS Voetbal • vandaag, 10:16 Laat eigen doelpunt kost Oranje onder 20 de kop in strijd om WK-brons

Een onfortuinlijk eigen doelpunt in de verlenging is de vrouwen van het Nederlands elftal onder 20 jaar lelijk opgebroken bij het WK in Colombia in de strijd om het brons. De beslissende 2-1 viel pas één minuut voor het einde van de verlenging, nadat het duel met de Verenigde Staten in de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd.

De wedstrijd in Bogotá was de zevende in negentien dagen voor Oranje en dat leek zijn tol te gaan eisen. Het hoog druk zettende Amerika had de overhand tegen de vermoeid ogende ploeg en het was aan keepster Femke Liefting en centrale verdediger Veerle Buurman te danken dat de schade beperkt bleef tot de treffer van Ally Sentnor in de tiende minuut.

Paal staat Oranje in de weg

Nederland wist met kunst en vliegwerk een tweede tegendoelpunt te voorkomen en kwam in de 26ste minuut zowaar op gelijke hoogte. Fleur Stoit bracht met een bijdehand passje Robine Lacroix in stelling en die kans was welbesteed aan nummer 10. Vanaf dat moment kreeg Nederland ook meer grip op de gang van zaken op het veld.

EPA Robine Lacroix heeft Nederland naast Amerika geschoten

De wedstrijd ging al richting verlenging, toen Nederland kort voor tijd bijna voor een voortijdige beslissing zorgde. Fieke Kroese stuurde in de 87ste minuut invalster Eva Oude Elberink de diepte in. Die haalde hard uit, maar zag de bal via de vingertoppen van doelvrouw Teagan Wy en de binnenkant van de paal weer het veld in rollen.

In de verlenging waren de beste kansen voor Amerika, maar Liefting stond tot tweemaal toe paraat en ook de lat werkte mee. Aan de andere kant had Bo van Egmond de winnende op haar schoen, maar Wy redding knap. Daartoe was Liefting niet meer in staat toen Nayomi Buikema in de laatste minuut een voorzet van Maddie Dahlien tegen haar voet kreeg en de bal in de verre hoek verdween.