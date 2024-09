AFP Japanse speelsters vieren de 2-0 tegen Oranje

NOS Voetbal • vandaag, 06:32 Voetbalsters gaan na nederlaag tegen Japan strijden om brons op WK onder 20

De Nederlandse voetbalsters hebben bij het WK onder 20, dat in Colombia gehouden wordt, in de halve finales met 2-0 verloren van Japan. Daardoor gaat de ploeg van bondscoach Roos Kwakkenbos strijden om de derde plaats.

In dat duel is de Verenigde Staten, dat in de andere halve finale verloor van Noord-Korea, de tegenstander. De wedstrijd om het brons wordt zaterdag om 23.00 uur Nederlandse tijd gespeeld.

Japan in de aanval

In de halve finale zocht Japan direct de aanval en in de derde minuut was er al een eerste doelpoging. Femke Liefting, die in de strafschoppenserie van de kwartfinale uitblonk met twee reddingen, moest al vroeg in de wedstrijd scherp zijn onder de lat en meerdere reddingen verrichten.

De Nederlandse ploeg stelde daar weinig tegenover en kwam nauwelijks aan aanvallen toe. Ook de wissels in de tweede helft wisten daar niet veel verandering in te brengen.

Het was dan ook niet verrassend dat Japan in de 55ste minuut op voorsprong kwam. Manaka Matsukubo maakte de 1-0. En toen in de 83ste minuut de 2-0 viel, eveneens gemaakt door Matsukubo, was de wedstrijd beslist.

Voor Oranje is na de nederlaag de bronzen medaille het hoogst haalbare geworden. Japan strijdt zondag in de finale tegen Noord-Korea om de wereldtitel.

Test met alternatief voor VAR Op het WK onder 20 in Colombia wordt een nieuw systeem getest dat een mogelijk alternatief biedt voor de videoscheidsrechter (VAR). Tijdens wedstrijden mogen bondscoaches belangrijke beslissingen (doelpunt, strafschop, rode kaart of persoonsverwisseling bij een kaart) aanvechten door een video-review aan te vragen. De scheidsrechter kan de eigen beslissing dan opnieuw beoordelen aan de hand van herhalingen op een videoscherm naast het veld. In de testfase mag elk team per wedstrijd twee aanvragen doen. Als de op het veld gemaakte beslissing wordt herzien, krijgt het team de 'aanvraag' terug. Het zogenaamde Video Support-systeem wordt ook gebruikt op het WK futsal in Oezbekistan, dat zaterdag is begonnen. De zaalvoetballers zijn ermee bekend, het systeem werd ook op het vorige WK gehanteerd.