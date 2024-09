EPA De speelsters vieren het bereiken van de halve finales

NOS Voetbal • gisteren, 22:45 'Kippenvel' door 37.000 vijandige Colombianen: 'Zag de angst bij die speelsters'

Ondanks een korte nacht slaap straalt ze helemaal, keepster Femke Liefting van Oranje onder 20. Ze stopte in de kwartfinales van het WK in Colombia twee Colombiaanse strafschoppen, voor het oog van ruim 37.000 fans die het thuisland steunden. "Die vijandige fans gaven mij alleen maar kippenvel", zegt Liefting nu ze een dag later terugkijkt.

Sterker nog. De keepster van AZ had de indruk dat de thuisploeg er meer last van had. "Voor de penaltyserie zag ik de angst in de ogen van die speelsters." En die angst bleek gegrond. Liefting pakte twee strafschoppen en ook een derde werd gemist. Dus ging Nederland door naar de halve finales, waarin Japan wacht.

2:59 'Bijna 38.000 fans tegen je, dat is niet normaal. Maar ook mooi'

Ook bondscoach Roos Kwakkenbos heeft genoten van het publiek én van de strafschoppenserie. Zij zag dat een goede voorbereiding loont. "We hebben veel getraind op strafschoppen en dat levert ons nu de zege op", zegt de oud-international.

Kwakkenbos is trots dat Nederland als laatste Europees land over is op het WK. Het zou nog mooier kunnen worden, met een wereldtitel. Al durft verdediger Veerle Buurman daar nog niet hardop over te dromen. "Eerst de focus op Japan."

Buurman rondde tijdens dit toernooi een transfer van PSV naar Chelsea af. "Ik heb me alleen gefocust op dit toernooi, maar als ik terug ben in Nederland, dan zal er nog wel wat op me afkomen", verwacht de verdedigster, die na komend seizoen naar Engeland verkast.

2:50 Bondscoach Kwakkenbos trots op 'strijdbaarheid en onverstoorbaarheid'

Bondscoach Kwakkenbos is trots op de mentale weerbaarheid van haar ploeg. "Strijdbaarheid en onverstoorbaarheid zijn onze sterke punten. We blijven erin geloven, zoals tegen Frankrijk (in de achtste finale die na verlenging gewonnen werd, red.), dan blijven we ervoor gaan. Een van de speelsters omschreef dat onverzettelijke treffend: 'Zo hecht als nu heb ik het nog nooit meegemaakt'."

Verder is Kwakkenbos vooral heel blij met de ervaring van het spelen tegen andere culturen en speelstijlen. "Zo speelden we bijvoorbeeld tegen Noord-Korea, dat is toch wat anders dan een EK."

De halve finale tegen Japan is aanstaande woensdag. In de andere halve finale speelt de Verenigde Staten tegen Noord-Korea.