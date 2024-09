PSV blijft zonder puntverlies na eredivisiezege op Fortuna, debuut Karsdorp

Gemakkelijk ging het niet voor PSV, vooral omdat Fortuna fel verdedigde en af en toe gevaarlijk aanviel. Pas in de tweede helft werd het verschil gemaakt, mede door een prachtige vrije trap van Malik Tillman.

Namens PSV debuteerde Rick Karsdorp, de voormalig Feyenoorder die transfervrij werd aangetrokken. De deze week gepresenteerde Ivan Perisic zat weliswaar bij de selectie en liep zich ook warm, maar zijn debuut laat nog even op zich wachten.

Aanvankelijk leek PSV een makkelijke wedstrijd tegemoet te gaan. De Eindhovenaren kwamen na iets meer dan een kwartier op voorsprong toen Tillman uit een cornersituatie hard en hoog binnenschoot (0-1). Doorgaans verzilvert PSV zo'n vroege voorsprong wel, zeker in de eredivisie.

Fortuna komt terug

Fortuna gaf zich echter absoluut niet gewonnen. De Limburgers werden gesteund door een fanatiek thuispubliek en groeiden na het incasseren van de openingstreffer in de wedstrijd. Dat na iets meer dan een half uur de gelijkmaker viel, was dan ook niet onterecht.

Ezequiel Bullaude, de Argentijnse Feyenoord-huurling, was degene die de trekker overhaalde. Hij kon binnenkoppen uit een uitstekende hoekschop van Alen Halilovic en maakte zo zijn eerste eredivisietreffer.

Na rust tapte PSV uit een ander vaatje. De formatie van Peter Bosz nam de controle over de wedstrijd terug en zocht nadrukkelijk naar een nieuwe voorsprong. Die zou er uiteindelijk komen dankzij een prachtige vrije trap van Tillman: hij krulde de bal over de muur in de kruising.