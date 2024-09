Van der Poel verliest leiderstrui in slotrit, Tiberi wint Ronde van Luxemburg

Mathieu van der Poel is vijftien seconden tekortgekomen om de Ronde van Luxemburg op zijn naam te schrijven. Hij verloor de leiderstrui in de slotrit aan Antonio Tiberi.

De 23-jarge Tiberi eindigde als vierde in de slotrit, die gewonnen werd door de Fransman David Gaudu. Van der Poel kwam als zesde over de meet in de 177 kilometer lange rit naar hoofdstad Luxemburg.