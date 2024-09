NOS Wielrennen • vandaag, 17:23 Van der Poel verliest leiderstrui, Vansevenant wint in Luxemburg

Mathieu van der Poel is zijn leiderstrui kwijt in de Ronde van Luxemburg. De jonge Belg Mauri Vansevenant sloeg een dubbelslag in de derde etappe: hij won de rit en pakte de leiderstrui.

Vansevenant maakte gebruik van de zwakte van Van der Poel: zijn ploeg. De wereldkampioen heeft namelijk nog maar twee ploeggenoten bij zich deze wedstrijd. De rest van Alpecin-Deceuninck moest eerder deze ronde opgeven door ziekte.

Getty Images Van der Poel en Hirschi in de achtervolging

In het heuvelachtige Luxemburg miste Van der Poel daardoor de manschappen om de koers te controleren, waardoor de ene aanval de andere opvolgde. Het werd een tactisch steekspel, en uiteindelijk reden Davide Formolo (Movistar) en Vansevenant (Soudal-Quick Step) weg uit het peloton.

Van der Poel liet hen gaan en moest hopen dat andere ploegen de kastanjes uit het vuur haalden, maar dat gebeurde niet.

Van der Poel en Hirschi achtervolgen

De wereldkampioen sprong in de laatste kilometers samen met Marc Hirschi (UAE) weg, maar de twee werkten niet goed samen en het gat met de renners voorin bleef groot. Met de laatste kilometer in zicht, werd duidelijk dat de winnaar voorin zat.

Vansevenant reed op de laatste klim van de dag weg van Formolo en soleerde knap naar de zege. De Italiaan werd tweede, op al achttien seconden van de winnaar.

Van der Poel werd derde, 41 seconden achter Vansevenant, die daardoor de leiderstrui overneemt. De Nederlander heeft nog twee dagen de tijd om zijn achterstand van 34 seconden goed te maken. Zaterdag staat een tijdrit op het programma en zondag de laatste rit-in-lijn.

WK-voorbereiding

De Ronde van Luxemburg is de laatste voorbereidingswedstrijd van Van der Poel op het WK wielrennen in het Zwitserse Zürich, op zondag 29 september. Daar is een zwaar parcours uitgetekend, met veel hoogtemeters.

Van der Poel rijdt deze week dan ook rond met die wedstrijd in zijn gedachten. "We wisten dat het moeilijk werd om de koers te controleren vandaag, maar mijn benen zijn goed en dat is belangrijk. Daar kan ik blij mee zijn."