Track88 De jerrycans zaten verpakt in dozen

vandaag, 15:27 Negen drugsafvalvondsten rond Venlo: 'Dit is uitzonderlijk'

In de omgeving van Venlo zijn dit weekend op negen verschillende plekken jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden. De politie spreekt van "een uitzonderlijke situatie".

Een voorbijganger ontdekte vanmiddag in Belfeld, even ten zuiden van Venlo, drugsvaten langs de kant van de weg. Het merendeel was verpakt in kartonnen dozen. De politie zette het gebied af en een afvalverwerkingsbedrijf heeft de vaten opgehaald, meldt L1.

Vanmorgen werden in een buitengebied van het dorpje Wellerlooi zo'n twintig jerrycans met chemicaliën langs de kant van de weg gevonden.

Gisteren werd de politie zeven keer opgeroepen voor vermoedelijke dumpingen van drugsafval. In Tegelen, Arcen, Lomm, Wellerlooi en op drie verschillende plekken in Velden was het raak.

Verband

De politie zegt dat de vondsten vermoedelijk niet los van elkaar staan. De jerrycans worden naar een plek gebracht waar ze forensisch worden onderzocht: "Daar gaan we bijvoorbeeld kijken of we DNA-materiaal op de jerrycans kunnen vinden om achter meer informatie te komen", liet een woordvoerder gisteren aan de regionale omroep weten.