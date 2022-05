Ruim jaar na vondst zegt provincie Brabantse ondergrondse 'drugsput' op te ruimen

De provincie Brabant gaat de vervuilde grond in natuurgebied de Brabantse Wal opruimen. In het bos bij Halsteren werd vorig jaar een enorme 'drugsput' ontdekt, waardoor zeker 2500 kuub grond vervuild raakte.

Via een ondergrondse put loosden criminelen langere tijd enorme hoeveelheden chemicaliën in de grond. Die raakte daardoor ernstig verontreinigd.

Hoewel de verontreiniging ruim een jaar geleden ontdekt werd, is er nog niets opgeruimd, vanwege gesteggel over de kosten. Brabants Landschap werd in eerste instantie als eigenaar van de grond verantwoordelijk gehouden voor het opruimen, maar die ontdekten vervolgens hoe groot het vervuilde gebied was.

In dit soort situaties komt de provincie in beeld. Het Brabants Landschap is niet de veroorzaker van de drugsdumping en had de ellende niet kunnen voorkomen, omdat het zich in een afgelegen gebied heeft voorgedaan, zo benadrukt het provinciebestuur bij Omroep Brabant.

Schoonmaken

De kosten voor de sanering van het drugsafval probeert het provinciebestuur nu te verhalen op daders en als dat niet lukt op het Rijk. Snel saneren zit er daardoor niet in: na schoonmaken heeft ze niet meer de juridische mogelijkheid om de kosten te verhalen op de veroorzaker.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Anne-Marie Spierings hoeft er ook geen haast gemaakt te worden met het opruimen. Er zou geen acuut gevaar voor mens, plant en dier zijn. Deskundigen beweren echter dat de schade erger uitpakt, doordat er benzeen, tolueen en aceton, afkomstig van drugsproductie, in de bodem en het grondwater terecht is gekomen.