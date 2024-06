Tientallen gedumpte vaten gevonden in Limburg, 'vrijwel zeker drugsafval'

Bij de Limburgse gemeente Stevensweert, tegen de Belgische grens aan, zijn vanochtend tientallen vaten gevonden met zeer waarschijnlijk drugsafval erin. De brandweer kwam de dumping op het spoor dankzij een melder die een 'anijsachtige geur' rook. De vloeistof die in de vaten zat lekte eruit, met een vlek in het gras als gevolg.

"Het gaat vrijwel zeker om drugsafval", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Zo'n veertig vaten werden gedumpt aan de Verlengde Oude Maasweg. De lekkende vloeistof heeft een bruine vlek achtergelaten in het gras. De gemeente is met een gespecialiseerd bedrijf bezig om de rommel op te ruimen. Het is nog niet bekend of de grond gesaneerd moet worden vanwege de vervuiling, schrijft L1 Nieuws.