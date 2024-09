AfD hoopt ook in Oost-Duitse Brandenburg grootste te worden

Correspondent Chiem Balduk:

Voor de SPD van bondskanselier Scholz staat vandaag veel op het spel. De partij is sinds de Duitse eenwording altijd de grootste partij in Brandenburg geweest, maar dreigt nu ingehaald te worden door de AfD. In dat geval volgt er bijltjesdag bij de sociaaldemocraten: de SPD-deelstaatpremier Woidke stapt in dat geval op, en daarnaast zal de druk op Scholz toenemen om voor de federale verkiezingen van 2025 plaats te maken voor een populairdere kandidaat.

Een tegenvallend verkiezingsresultaat heeft namelijk alles te maken met de impopulaire regering van Scholz, die door intern geruzie en begrotingsproblemen moeite heeft broodnodige hervormingen door te voeren. Scholz werd daarom buiten de verkiezingscampagne van de SPD in Brandenburg gehouden, omdat zijn aanwezigheid alleen maar schadelijk zou werken.

In de laatste peilingen lijkt de SPD aan een kleine opmars bezig, vermoedelijk dankzij overstappers van andere middenpartijen die willen voorkomen dat de AfD de grootste partij wordt. Winst in Brandenburg zou een opluchting voor de SPD zijn, maar dat succes is vooral te danken aan de geliefde deelstaatpremier Woidke. En dus eerder ondanks dan dankzij Olaf Scholz."