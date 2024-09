NOS Wielrennen • vandaag, 08:22 Vollering uit op 'revanche' bij WK tijdrijden na mislopen Tourzege: 'Het vuur brandt'

Wielrenster Demi Vollering jaagt vandaag op de regenboogtrui bij het WK tijdrijden in Zwitserland. "Je moet iets kunnen dromen voor je het kunt doen. En ik droom van het behalen van de wereldtitel", vertelt de nummer twee van de afgelopen Tour de France.

Ook Ellen van Dijk staat namens Nederland aan de start. In 2021 en 2022 werd ze nog wereldkampioene. "Maar ik heb niet de illusie dat ik dit jaar weer meedoe om de titel."

De titelstrijd, die om 12.00 uur van start gaat, vindt plaats in Zürich, op een zwaar parcours met een flinke beklimming in het begin. Door die helling hoopt Vollering zich in de strijd om het goud te kunnen mengen.

In een heuvelachtige tijdrit is de aerodynamische positie op de fiets immers minder belangrijk dan op een vlak parcours. In zulke tijdritten zijn de échte specialisten in het voordeel, zoals olympisch kampioene Grace Brown en tweevoudig wereldkampioene Chloe Dygert, die in Parijs genoegen moest nemen met olympisch brons.

Hard rammen

"Zij zitten elke week op hun tijdritfiets en maken echt een studie van de optimale houding. Die luxe heb ik niet", vertelt Vollering, die met het rijden van klassementswedstrijden ook nog andere doelen op haar lijstje heeft staan. "Ik heb er minder in geïnvesteerd dan zij. Maar op dit parcours maakt dat minder uit."

"Uiteindelijk is het gewoon hard rammen. De klim in het begin doet me goed."

Je hebt veel studie nodig om deze tijdrit goed door te krijgen. Ellen van Dijk over het tijdritparcours van vandaag

Toch heeft Vollering zich wel specifiek voorbereid op deze wedstrijd en haar doel steekt ze niet onder stoelen of banken: winnen. Ze heeft meerdere keren het parcours verkend, want de in Pijnacker geboren renster woont intussen op slechts een uur rijden van Zürich.

"Het voelt daardoor enigszins als een thuiswedstrijd. Ik woon in Meggen, op 55 kilometer van de finish."

En dat parcours verkennen, is belangrijk, zegt haar landgenote Van Dijk. "Het is een zeer ingewikkeld parcours. Je hebt veel studie nodig om deze tijdrit goed door te krijgen."

Ze verwijst onder andere naar een van de afdalingen, die Van Dijk als "heel eng" bestempelt. Vollering zegt dat ze daar ook met samengeknepen billen naar beneden rijdt.

Puzzelen op 'lastig parcours'

Mede door die afdaling verwacht Van Dijk geen wonderen van zichzelf. "Het parcours is ook niet op mijn lijf geschreven: te veel klimmen en dalen. Het podium halen wordt mijn doel, maar dat gaat al lastig worden. Ook omdat ik niet volle bak naar beneden ga. Misschien durven anderen dat wel, maar ik niet in deze afdaling."

De afdaling loopt nagenoeg rechtdoor, maar heeft wel diverse kleine knikjes waar je niet voor hoeft te remmen. Op een moeilijk te besturen tijdritfiets, die heel gevoelig is voor de wind, vliegen de rensters daar waarschijnlijk met gigantisch hoge snelheden naar beneden.

Hoewel Van Dijk daar zal remmen, zal ze verder weinig gratis seconden laten liggen. "We hebben al mijn data in een computerprogramma gegooid, waarmee je vervolgens een ideaal traject voor jezelf kunt samenstellen. Waar geef je gas? Waar kom je op adem? Dat programma berekent niet dat alles perfect is, maar het is wel leuk."

"Ik weet in ieder geval precies wat mijn plan wordt en ik heb vandaag een beetje gekeken hoe dat in z'n werking zou kunnen gaan. Het wordt gewoon heel vaak doodgaan, op elke klim weer."

Dat is precies waar Vollering juist heel erg naar uitkijkt. "Het vuurtje brandt na het verlies in de Tour de France (ze verloor de gele trui na een valpartij en kon die niet terugpakken, red.). Ik ben uit op revanche en heel gemotiveerd voor dit WK."

Wie ziet de 'thuisrijdster' dan als haar voornaamste concurrenten? "Lotte Kopecky, Brown en Dygert. Op een goede dag kan het zo mijn kant op vallen."