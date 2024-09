Hezbollah claimt raketaanval op luchtmachtbasis in Noord-Israël, geen bevestiging van Israël

Hezbollah heeft naar eigen zeggen vannacht "tientallen raketten" afgevuurd op de Israëlische luchtmachtbasis Ramat David, op ongeveer 50 kilometer van de grens met Libanon. Dat was een vergelding voor "herhaaldelijke aanvallen van Israël op Libanon en de dood van veel martelaren", liet Hezbollah weten via Telegram.

Volgens de door Iran gesteunde terroristische organisatie zijn bij de aanval gloednieuwe raketten van de types Fadi 1 en Fadi 2 gebruikt. Die hebben een bereik van 80 en 105 kilometer. Afgelopen zomer publiceerde Hezbollah beelden van de Israëlische vliegbasis die met drones waren gemaakt. De groep liet hiermee zien dat het door de lucht in staat is tot diep in Israël door te dringen.