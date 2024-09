'22 doden bij aanval op school in Gaza, veel slachtoffers kind of vrouw'

Bij een Israëlische aanval op een school in Gaza-Stad zijn 22 mensen gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook.

Op deze beelden is te zien dat de ravage groot is:

Ravage in school Gaza-Stad na Israëlische aanval: 'Vrouwen met kinderen zaten in speeltuin'

Scholen aanvallen

Het Israëlische leger bevestigt een school te hebben aangevallen in Gaza-Stad, maar op basis van de beschikbare informatie lijkt dit om een andere school te gaan. Het leger zegt dat Hamas een commandocentrum in de betreffende school had. Dit is niet te controleren.