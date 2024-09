Scenarioprijzen voor film Zomervacht en tv-serie Lampje

Britt Snel won met haar schrijfwerk voor de film Zomervacht, over een dertienjarige jongen die in de zomervakantie voor zijn zwaar verstandelijk gehandicapte oudere broer moet zorgen. Mieke de Jong kreeg een Zilveren Krulstaart voor de vierdelige serie Lampje, over de negenjarige dochter van een vuurtorenwachter. En ook het scenario voor Ik ben geen robot, van Victoria Warmerdam, viel in de prijzen.