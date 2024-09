Tennissers Team Wereld hard op weg naar titelprolongatie Laver Cup

Team Wereld heeft na de tweede dag van het tennistoernooi om de Laver Cup in Berlijn een 8-4 voorsprong op Team Europa. Dankzij zeges van de Amerikanen Frances Tiafoe, Taylor Fritz en het Amerikaans/Chileens dubbelduo Ben Shelton/Alejandro Tabilo liep het team van captain John McEnroe uit.

Na de eerste dag stond het nog gelijk tussen Team Wereld en Team Europa (2-2). Maar op dag twee wist alleen de Spanjaard Carlos Alcarez het team van captain Björn Bjorg punten te bezorgen. Hij won in twee sets (6-4, 6-4) van de Amerikaan Ben Shelton.

Alcaraz kreeg in de partij vijf keer een breakpoint tegen, maar wist ze alle vijf weg te werken. De nummer drie van de wereld won dit jaar twee grand slams: Roland Garros en Wimbledon.

Team Wereld had toen al de eerste partij van de dag gewonnen. De Amerikaan Tiafoe versloeg de Rus Daniil Medvedev met 6-3, 4-6, 10-5.

Team Wereld pakt voorsprong

De laatste twee wedstrijden van de dag werden in het voordeel van Team Wereld beslist. Fritz was met 6-4, 7-5 te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. En het duo Shelton/Tabilo was snel klaar met de Noor Casper Ruud en de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-1, 6-2.