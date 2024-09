NOS Voetbal • gisteren, 23:00 Heracles Almelo boekt bij NEC eerste zege van het seizoen

Heracles Almelo heeft de eerste zege van het seizoen binnen. In Nijmegen waren de Almeloërs, die tot nu toe drie keer gelijkspeelden en twee keer verloren, met 2-1 te sterk voor NEC.

Heracles had in de eerste vijf speelronden in totaal slechts twee keer het net weten te vinden, maar had in Nijmegen aan een kwartier genoeg om dat doelpuntenaantal te verdubbelen.

Binnen twee minuten was het eerste Almelose doelpunt al een feit. NEC-doelman Stijn van Gassel stuntelde bij een voorzet van Luka Kulenovic. Hij duwde de bal rechtstreeks in de voeten van Mario Engels, die geen moment twijfelde en raak schoot.

Hulp van de tegenstander

Ook bij het tweede doelpunt werd Heracles enigszins geholpen door de thuisploeg. De pass van Rober González was onzuiver en belandde niet bij een ploeggenoot, maar bij Brian De Keersmaecker.

De aanvoerder van Heracles haalde uit. Zijn schot miste de juiste richting, maar Kulenovic was scherp en kon de bal alsnog binnen tikken.

Na de 0-2 nam NEC het initiatief over. De Nijmegenaren creëerden veel kansen, maar Heracles-keeper Fabian de Keijzer had enkele fraaie reddingen in huis.

Aansluitingstreffer

Toch lukte het NEC vlak voor rust de aansluitingstreffer te maken. González slingerde een hoekschop de zestien in. Koki Ogawa kopte en via de schouder van De Keersmaecker vloog de bal het doel in.

De grootste kansen na rust waren voor de bezoekers uit Almelo. De Keersmaecker was dicht bij de 1-3, maar Dirk Proper wist op knappe wijze een derde Heracles-doelpunt te voorkomen. Ook invaller Juho Talvitie had de derde van Heracles op zijn schoen, maar hij schoot hard op de lat.

Een slotoffensief van NEC bleef uit. De Nijmegenaren probeerden het nog wel, maar veel verder dan een zwak afstandsschot van Lasse Schöne en een schot naast van Kento Shiogai kwamen ze niet.