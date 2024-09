AFP Telegram.com/opershtab23 Evacuaties in Krasnodar

NOS Nieuws • vandaag, 20:15 Twee Russische munitiedepots aangevallen door Oekraïne

Oekraïne heeft afgelopen nacht twee Russische munitiedepots aangevallen. Dat bevestigt het Oekraïense leger op Telegram. Het gaat om een depot in Tichoretsk in de regio Krasnodar, en een in Oktjabrski, in de regio Tver.

Het leger omschrijft het munitiedepot in Tichoretsk als een van de drie grootste munitie-opslagplekken van Rusland. Ook zegt Oekraïne informatie te hebben dat er op het moment van de aanval 2000 ton aan munitie lag, die onder meer afkomstig was uit Noord-Korea.

De Oekraïense president Zelensky refereerde vandaag in zijn dagelijkse videotoespraak aan de acties van het leger. "Vandaag is het opnieuw de moeite waard om onze soldaten te prijzen voor hun schietvaardigheid, juist op vijandelijk gebied", zei hij. Hij noemde geen specifieke locaties, maar sprak over een "aanzienlijk arsenaal van de bezetter" dat werd geraakt.

Ook bedankte hij de veiligheidsdienst SBU voor de aanval op het andere depot. "Dit waren opslagplaatsen met Russische tactische raketten en geleide luchtbommen: alles wat Rusland gebruikt voor terreur tegen onze steden, onze posities."

Evacuaties

Het Russische ministerie van Defensie liet eerder vandaag weten meer dan 100 Oekraïense drones te hebben neergeschoten. De gouverneur van het district Krasnodar maakte vroeg in de ochtend bekend dat zo'n 1200 mensen zijn geëvacueerd uit het gebied. Hij meldde dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Over een geraakt munitiedepot zei hij niets. Wel meldde hij dat er brand was uitgebroken door het vallende puin. Die brand zou zich hebben verspreid naar "explosieve objecten" die daardoor tot ontploffing kwamen.

Afgelopen woensdag veroorzaakte een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Toropets ook zware explosies in de regio Tver. Het Britse ministerie van Defensie, dat dagelijks een update geeft over de situatie in Oekraïne, noemde dat depot "een van de grootste strategische munitiedepots van Rusland die de operatie in Oekraïne direct ondersteunt".

Aanvallen Russisch grondgebied

Zelensky heeft de westerse bondgenoten herhaaldelijk gevraagd om toestemming om langeafstandsraketten diep in Rusland te mogen inzetten. Lange tijd was er een belangrijke voorwaarde van de westerse bondgenoten voor het gebruik van alle geleverde wapens: ze mochten niet op Russisch grondgebied worden gebruikt.

Deze zomer veranderde dat. Oekraïne kreeg toestemming om militaire doelen in Rusland te beschieten als die een directe bedreiging vormden voor Charkiv, de tweede stad van Oekraïne. Inmiddels wordt ook over de langeafstandsraketten hoog diplomatiek overleg gevoerd.

Van Nederland mag Oekraïne de Nederlandse F-16's inzetten op Russisch grondgebied. Dat geldt ook voor de levering van Nederlandse wapens, zei Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim eind vorige maand tegen de NOS. "De middelen die wij leveren kan Oekraïne inzetten zoals het land wil, mits gehouden wordt aan het humanitair oorlogsrecht."

Komende week ontmoet Zelensky de Amerikaanse president Biden in de Verenigde Staten. Zelensky zei gisteren dat Oekraïne een "erg concreet" plan zal presenteren over hoe Oekraïne sterker kan worden en "dichter bij de overwinning" kan komen. Zelensky heeft al vaker naar het plan gehint, maar heeft inhoudelijk nog niet veel losgelaten.