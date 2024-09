Koning legt krans bij herdenking Market Garden bij Ede

In Driel werd de Poolse bijdrage aan de Slag om Arnhem herdacht. Bij deze herdenking was premier Schoof aanwezig. Hij zei in een toespraak dat oorlog dichtbij is: "Geweld, terrorisme en - ja, sinds de Russische inval in Oekraïne ook oorlog - ineens is het allemaal weer heel dichtbij", aldus Schoof.