Begin Operatie Market Garden herdacht in Gelderland en Brabant

In Gelderland waren vandaag op verschillende plaatsen herdenkingen. Zo was vanochtend de jaarlijkse Airborne Herdenking bij monument De Naald in Oosterbeek. Na een korte ceremonie legde onder anderen burgemeester Agnes Schaap van Renkum, waar Oosterbeek onder valt, een krans.

In Groesbeek waren ook herdenkingen, waaronder één bij het Generaal Gavin-monument, genoemd naar de Amerikaanse generaal onder wiens bevel op 17 september 1944 geallieerde parachutisten landden in het gebied rond Groesbeek, Overasselt en Grave. Volgens Omroep Gelderland was zijn dochter, Chloe Gavin-Beatty, hierbij aanwezig.

80 jaar bevrijding

Vorige week werd in Mesch in Limburg het begin van de bevrijding van Nederland herdacht. De ceremonie was het startschot van het herdenkingsjaar in het hele land. In de komende maanden wordt de bevrijding herdacht in de aanloop naar 15 augustus 2025. Dan is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde.