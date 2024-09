ANP Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen aan bij de nationale start van 80 jaar vrijheid met veteraan Kenneth Thayer

NOS Nieuws • vandaag, 16:49 Viering van 80 jaar bevrijding in Nederland van start in Limburgse Mesch

In het Zuid-Limburgse Mesch is het begin van de bevrijding van Nederland herdacht. Bij de ceremonie in het dorp waren, in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, optredens en werden verhalen verteld over hoe de bevrijding in Nederland begon.

Er waren toespraken van gouverneur in Limburg Emile Roemer, burgemeester Alain Krijnen en Derrick Deetz, de achterneef van de eerste gesneuvelde Amerikaanse soldaat op Nederlands grondgebied.

Deetz roemde de banden tussen Nederland en de VS en de rol die Nederland speelde in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. "Onze landen zijn al 400 jaar met elkaar verbonden in vrijheid." Daarna volgde een stoet van Amerikaanse voertuigen die net als 80 jaar geleden door het dorp rolden.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveerden samen met een veteraan bij de herdenking:

1:42 Begin van Nederlandse bevrijding herdacht in Mesch

Op deze dag in 1944 werd het dorpje als eerste in Nederland bevrijd door de 30ste divisie van 117e regiment van het Amerikaanse leger. De bevrijders landden drie maanden daarvoor op de stranden van Normandië tijdens D-Day. Vanuit Mesch trokken de geallieerden verder bezet gebied in, met onder meer Operatie Market Garden die op 17 september 1944 begon.

De ceremonie in Mesch is het startschot van het herdenkingsjaar in het hele land. In de komende maanden wordt de bevrijding herdacht in aanloop naar 15 augustus 2025. Dan is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde.

Vanavond om 19.00 uur is er op NPO 2 het programma 80 jaar bevrijding te zien.