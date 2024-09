Parachutisten bevrijd uit boom bij Market Garden-herdenking in Overasselt

Bij een herdenking van operatie Market Garden in het Gelderse Overasselt zijn parachutisten in een boom beland en lichtgewond geraakt.

Ze maakten deel uit van een groep van ongeveer 25 mensen die rond 18.15 uur uit een vliegtuig sprongen. Ze zouden landen in Overasselt, maar door nog onbekende oorzaak kwamen zes parachutisten terecht in bomen en bosjes, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de NOS.

"Zes mensen kwamen in de bosschage terecht, waarvan drie op hoogte in een boom", zegt een woordvoerder. Een aantal heeft lichte verwondingen opgelopen, één is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.