AFP Nuñez en Diaz vieren een doelpunt

Slots Liverpool herpakt zich, efficiënt Chelsea simpel langs West Ham United

Arne Slot en Liverpool hebben zich na de nederlaag thuis tegen Nottingham Forest prima hersteld tegen AFC Bournemouth. Thuis wonnen The Reds met 3-0 door twee doelpunten van Luis Diaz en een van Darwin Núñez. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch speelden de volle negentig minuten. Cody Gakpo viel twintig minuten voor tijd in.

Voor Liverpool, dat energiek en aanvallend speelde, zoals Slot zijn teams graag laat voetballen, begon de wedstrijd met een schrikmoment. Bournemouths nummer tien Justin Kluivert dribbelde vliegensvlug ervandoor en stelde Antoine Semenyo in staat de 0-1 binnen te tikken. In buitenspelpositie, zag Slot tot zijn opluchting.

Liverpool was wakker geschud, geen moment kwam het team nog in de problemen. De aanvallen waren flitsend, vaak van helemaal achterin opgebouwd en doelgericht naar voren uitgevoerd, soms een lange pass, zoals bij het eerste doelpunt van Diaz. Een minuut later schoof de Colombiaan ook zijn tweede binnen.

Even koploper

Vlak voor rust viel de beslissing, toen spits Darwin Nuñez, na de zoveelste vloeiende aanval, knap de verre hoek vond. Door de zege is Liverpool voor in elk geval één nacht koploper in Engeland. Arsenal en Manchester City komen zondag pas in actie.

NOS De stand in de Premier League

Eerder op de dag had Chelsea in de Londense derby tegen West Ham United op efficiënte wijze drie punten gepakt. De Senegalees Nicolas Jackson was de grote man met twee goals en één assist. Door een 0-3 zege in Oost-Londen klom de Noord-Londense club naar de vierde plek. Aston Villa klom naar de derde plek door een 3-1 overwinning op Wolverhampton.

Jackson koeltjes

Chelsea dient zich zo met tien punten na vijf gespeelde wedstrijden aan als een van de ploegen die in Engeland gaan strijden om de vier Champions League-plekken. Efficiëntie is hun kracht, toonde de ploeg van Enzo Maresca tegen West Ham.

Voor rust schoot Chelsea twee keer op doel en scoorde het twee keer. Spits Nicolas Jackson bleef twee keer koel oog in oog met doelman Alphonse Aréola.

Getty Nicolas Jackson viert de openingstreffer

Bij West Ham konden de hard werkende en vaak dreigende Mohammed Kudus en Crysencio Summerville de thuisploeg niet op weg helpen.

Na rust was de wedstrijd snel beslist, toen Cole Palmer de 0-3 binnenschoot. Daarna pas liet Chelsea zien dat het naast tegenhouden en counteren ook aantrekkelijk kan voetballen, met kort combinatiespel en doelgerichte aanvallen.

De Engelse voetbalzaterdag wordt afgesloten door Erik ten Hag en Manchester United, die om 18.30 uur op bezoek gaan bij Crystal Palace.