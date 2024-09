Malacia na veertien maanden terug op trainingsveld bij United

Het is een stap voorwaarts in de revalidatie van de 25-jarige oud-Feyenoorder, die in mei 2023 werd geopereerd aan zijn knie. Na een terugval in het herstel daarvan bleef het weer lange tijd stil rondom de verdediger, die 9 interlands speelde voor Oranje. Zijn Engelse club zegt niet wanneer de Nederlander weer wedstrijdfit is.