Pro Shots Hesterine de Reus

NOS Voetbal • vandaag, 12:16 Hoe wil De Reus de voetbalsters van Ajax weer landskampioen maken? Rivkah op het Veld presentatrice NOS Sport

Jonna ter Veer redacteur NOS Sport

Sinds Ajax brak met trainer Suzanne Bakker wordt met grote verwachtingen naar haar opvolgster Hesterine de Reus gekeken.

Onder Bakker werden de Amsterdammers in seizoen 2022-2023 landskampioen. Ook bereikte Ajax vorig seizoen de kwartfinales van de Champions League. Maar nog tijdens de groepsfase maakte Ajax bekend Bakkers contract niet te verlengen. Over de reden bleef de club onduidelijk.

Grote schoenen om te vullen, zelfs voor een De Reus. "Ik voel absoluut geen druk", zegt ze zelfverzekerd. "Druk komt vanuit angst. Ik hoef nergens bang voor te zijn."

Geen beste start

We spreken de nieuwe hoofdtrainer op sportpark De Toekomst. De competitie start pas eind september. Toch heeft Ajax er al twee beslissende wedstrijden opzitten. Die waren niet best.

Eerst werd Ajax door aartsrivaal FC Twente met 6-1 vernederd in de Supercup. Daarna werd het team al in de eerste voorronde van de Champions League uitgeschakeld.

1:49 Voetbalsters Twente vernederen Ajax en winnen Supercup voor derde jaar op rij

"Het 1-0 verlies door Fiorentina kwam minder hard aan dan de thuiswedstrijd bij Twente", zegt De Reus verrassend. Waarom deed het missen van het internationale podium - waar transfers en internationale carrières uit voortkomen - minder pijn? "Omdat ze zich ook realiseerden dat een seizoen met dubbele wedstrijden een heel heftig seizoen is."

Ook inzet en mindset speelden een rol, zegt ze. "In de eerste voorronde van de Champions League hebben ze goed gevoetbald." Dat was tegen Twente anders, Ajax miste zes basisspeelsters. "Als ze niet alleen verliezen, maar ook met zulke cijfers, dan gebeurt er wel wat in de groepsdynamiek."

Zoals? "Wijzen naar elkaar. Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet beginnen met de vraag: wat kan ik zelf doen voor een beter resultaat?"

Onbekende naam

De 62-jarige hoofdtrainer heeft als een van de weinige Nederlandse vrouwen het hoogste trainersdiploma. Toch is ze voor het grote publiek een relatief onbekende naam. In Nederland was ze tot 2010 bondscoach van nationale jeugdteams, daarna ging ze aan de slag bij de nationale (jeugd)teams van Jordanië, Australië en China.

Pro Shots Hesterine de Reus in 2009, als coach bij de nationale jeugdteams

De afgelopen jaren reisde ze als projectmanager voor wereldvoetbalbond FIFA en de Europese UEFA door Azië om bonden te ondersteunen bij de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. In maart werd ze gevraagd voor Ajax. "Ik dacht: nee, ga ik niet doen. Het is zo'n intensieve baan, die tijd heb ik gehad."

Technisch manager Daphne Koster wist haar te overtuigen. "Ze sprak me aan op verantwoordelijkheid. Ik heb natuurlijk heel lang verantwoordelijkheid gehad en genomen voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland."

Ik ben geen superstreng persoon. Als coach kan ik me wel streng gedragen." Hesterine de Reus

De Reus omschrijft zichzelf als "een ontwikkelaar". Alleen maar voor de resultaten spelen, wil ze niet. "Dan ben je alleen daar op gefocust. Het ontwikkelen van staf, spelers en organisatie, dát sprak me enorm aan."

Inleven in jonge meiden

De trainer met het zware montuur - ze heeft brillen in dertien kleuren die ze afstemt op haar outfit - stond als bondscoach bekend als streng en hard. Ze zou zich niet kunnen inleven in jonge meiden. In Australië werd ze na een halfjaar ontslagen na spelersontevredenheid.

In Nederland geven voetbalsters die met haar hebben samengewerkt aan dat ze veel respect afdwong, maar ook dat ze een te strikte aanpak had. Hoe ziet ze dat zelf? "Ik ben geen superstreng persoon. Als coach kan ik me wel streng gedragen."

Zeker bij de Nederlandse jeugdteams, zegt ze: "Meiden kwamen van een amateursetting. Ze moesten leren wat er nodig is aan de top. Ik speelde gewoon mijn rol."

Pro Shots Aanvoerster Sherida Spitse had na de verloren Supercup kritiek op de te jonge selectie

Ze is milder geworden, zegt ze. "Hier hoef ik niet streng te zijn, meiden zijn al professioneel van zichzelf." Dat eist ze ook. "Als je als Ajax roept: 'Wij zijn Ajax, wij zijn de beste', dan moet je je daarnaar ook gaan gedragen."

Kritiek van Spitse

Ontwikkelen dus, als speerpunt voor deze ploeg. Belangrijke speelsters als Romée Leuchter en Chasity Grant vertrokken na vorig seizoen naar het buitenland. Er werd weinig voor teruggekocht. De selectie is jong, velen missen internationale ervaring.

Na het Supercup-verlies uitte Sherida Spitse bij sportzender ESPN haar ongenoegen: "We kunnen het niet alleen doen met jonge meiden, want die jonge meiden moeten het juist leren van de oudere spelers." Bij Ajax spelen 18 vrouwen onder de 23 jaar; Spitse is met haar 34 jaar veruit de oudste.

3:04 Ajax-trainer De Reus is trots op haar jonge selectie: 'Wij kiezen voor talent'

Begrijpt De Reus de kritiek van haar aanvoerster? "Ja en nee. Natuurlijk doet ze dat vanuit een emotie, na een verloren wedstrijd, dan reageert ze anders."

De Reus is zelf trots op haar selectie. "Wij kiezen voor talent. Het levert speelsters op voor nationale jeugdelftallen en ook voor Andries (Jonker, bondscoach Oranje, red.) als hij gaat verjongen. Ik sta volledig achter die keuze."

Wanneer is dit seizoen geslaagd? "Dan moeten we eigenlijk die schaal hebben."