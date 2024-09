L1

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 11:20 Veel Romeinse munten gevonden in Limburg, historische waarde 'onschatbaar'

In Limburg zijn 3600 Romeinse munten gevonden. Het gaat om de grootste Romeinse muntenvondst ooit in die provincie, bevestigt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan L1. De vondst werd eerder dit jaar gedaan, maar is nu pas bekendgemaakt.

De munten worden in Heerlen schoongemaakt en onderzocht door restaurateur Rasmus Thelen. Ze zijn volgens hem handgemaakt en niet gelijk geslagen, waardoor elke munt anders is.

Het materiaal waarvan de munten zijn gemaakt, is volgens Thelen maar weinig waard. Toch noemt hij de historische waarde onschatbaar. "Dit komt uit de laat-Romeinse tijd. Daar zijn nogal wat gaatjes te vullen, en dit soort vondsten draagt bij aan het vullen van die gaten", zegt hij.

Een schoongemaakte munt onder de microscoop:

L1

Volgens conservator Karen Jeneson van het Thermenmuseum gebeurde er in Midden-Nederland niet zo veel meer tussen pakweg 300 en 500 na Christus, maar was er juist in Zuid-Limburg van alles aan de hand. "Niet alleen de munten zelf kunnen ons veel leren - welke keizers staan erop, bijvoorbeeld - maar ook de plek waar ze gevonden zijn en de omstandigheden waaronder leveren nieuwe informatie op."

Om het onderzoek naar de munten niet te verstoren, mag restaurateur Thelen niet vertellen waar precies in Limburg de vondst is gedaan. Ook wie de vondst deed en onder welke omstandigheden, blijft nog geheim.

"Er spelen veel belangen, van grondeigenaren, de gemeente waar de munten gevonden zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat je allerlei toeristen krijgt die nu gaan zoeken of ze ook nog iets kunnen vinden, terwijl de buit al lang binnen is", aldus Thelen.

De munten worden waarschijnlijk volgend jaar gepresenteerd.