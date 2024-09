In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 22:33 Duizend jaar oud zwaard gevonden in bagger bij Linschoten

Bij het Utrechtse Linschoten is een duizend jaar oud zwaard gevonden. Het wapen is een meter lang, weegt zo'n 900 gram en verkeert volgens deskundigen in tamelijk goede staat. Zo zaten er nog restanten van hout en stukjes leer op het handvat.

De vondst werd in maart dit jaar gedaan door werklui die een nieuwe beschoeiing aanlegden: "Plots lag het daar, in de bak tussen de bagger kwam het zwaard omhoog. Het heeft mogelijk diep in het dijklichaam gelegen", zegt Hannelore Valentijn van landgoed Huis te Linschoten.

Landgoed Lanschot

Direct na de vondst is het zwaard, vrij van roest, behandeld. Het heeft tien weken in een badje gelegen om te ontzilten en heeft een beschermde laag gekregen zodat het niet corrodeert. Om een beter beeld van het middeleeuwse zwaard te krijgen, zijn röntgenfoto's gemaakt.

Statussymbool

Het type zwaard wordt volgens Valentijn ook wel een Vikingzwaard genoemd en is vermoedelijk voor een specifiek persoon gemaakt. Legers vochten destijds nog met speren, die waren makkelijker en goedkoper te maken. Zwaarden waren een statussymbool: "Dit is van iemand geweest die het kon betalen."

Het zwaard is door een expert van de Universiteit Leiden gedateerd tussen het jaar 950 en 1050, schrijft RTV Utrecht. Dat is onder andere af te leiden uit de manier waarop het is gemaakt: "Zwaarden hebben zich ontwikkeld, ze werden steeds eenvoudiger naarmate de tijd verstreek", aldus Valentijn.

De versieringen op het zwaard:

Landgoed Lanschot Versieringen in het zwaard

Op het zwaard zijn versieringen aangebracht. Op beide kanten staat een cirkel, aan de ene kant met een kruis erin, aan de andere kant met vijf vierkantjes. "Het is echt prachtig gedaan. Dat inlegwerk werd tijdens het smeedproces gedaan, alles bij elkaar duurde dat maanden." Wat de symbolen betekenen, is niet bekend.

IJzererts van de Veluwe

Het zwaard moet zijn gemaakt in West-Europa, zegt Valentijn. "Het zwaard zou uit wat nu Duitsland is kunnen komen. Het zou in theorie ook ijzererts van de Veluwe kunnen zijn. Maar daar moet nog veel onderzoek naar gedaan worden".

Landgoed Linschoten is samen met de gemeente Montfoort eigenaar van het zwaard. Aanstaande zaterdag is het tijdens de Open Monumentendag te zien op het landgoed.

De gemeente en het landgoed beraden zich nog op een plek waar het zwaard daarna kan worden tentoongesteld. Dat moet een plek zijn waar het ook onderzocht kan worden, aldus Valentijn.