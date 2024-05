Omroep Brabant/Jos Verkuijlen Henk Geurts met een replica van de Bronsschat

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 23:08 Museum haalt eeuwenoude schat binnen vier uur terug: 'Kortste expositie ooit'

Het duurde slechts vier uur, de expositie van een Romeins servies in Nistelrode. De Bronsschat van Nistelrode werd twintig jaar geleden per toeval gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van de A50 en is sindsdien te bekijken in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zaterdag zou het 30-delige servies voor een week terugkomen naar zijn 'thuisplaats' in Brabant.

Gebrek aan veiligheid gooide echter roet in het eten. Een kaal dorpshuis met lege vitrines en wat folders is alles wat nog over is van de tentoonstelling, zegt Henk Geurts teleurgesteld tegen Omroep Brabant. Hij is lid van de lokale heemkundekring die jarenlang bezig was met de voorbereidingen om de schat voor een week naar Nistelrode te halen.

Afgelopen zaterdag was de opening in het dorpshuis, met genodigden en pers. "Deze locatie ligt op een paar honderd meter van de vindplek", zegt Geurts.

Gemeente Bernheze De bronsschat

Een eerste veiligheidsscan was prima, zegt Geurts. Maar toen hij zaterdagavond, na de opening, op een feestje was, werd hij gebeld door de wethouder. De kunstschat kon niet in het dorpshuis blijven vanwege veiligheidsredenen.

Sterker nog: de Bronsschat was al onderweg terug naar Leiden. "Ik dacht eerst dat het een grap was. Daarna was ik flabbergasted. Er zijn toen wat stevige woorden gevallen", zegt Geurts.

Kwade bewoners

Het dorpshuis was donderdag niet door een tweede veiligheidsscan gekomen. Verantwoordelijk wethouder Marius Tielemans wist dat, maar liet de opening doorgaan zonder de lokale organisatoren in te lichten. Hij wil niet ingaan op vragen waarom hij zo heeft gehandeld.

Geurts is boos en teleurgesteld. "We hebben zo lang gewerkt om dit mogelijk te maken. Er zaten hier twee beveiligers in het dorpshuis toen ik zaterdagmiddag afsloot. Die zouden hier dag en nacht blijven, dus ik dacht: het is hier gewoon veilig."

In heel Nistelrode zijn bewoners kwaad, zegt Geurts. "Ik kreeg tijdens de Pinksterfeesten zoveel negativiteit over me heen vanuit het dorp, dat ik besloten heb naar huis te gaan."

Derde eeuw na Christus

De vondst in 2004 van het servies uit de Romeinse tijd was uniek: nooit eerder werd een bronsschat van zoveel objecten gevonden in Nederland. Veel van de voorwerpen zijn gebruikt bij het bereiden, serveren en drinken van wijn. Ze stammen naar schatting uit de derde eeuw na Christus. De eigenaar heeft het kostbare servies destijds met grote voorzichtigheid begraven, mogelijk om te voorkomen dat het gestolen zou worden.

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wil niet zeggen wat er mis was met de veiligheid. "Over veiligheidszaken doen wij geen uitspraken. We vinden het ook heel jammer dat het maar een dag te zien is geweest. Er zijn hier alleen maar verliezers."

In Nistelrode is een tentoonstelling over de schat, met drie replica's daarvan. Die blijven daar, maar "dat is natuurlijk niet de echte schat".