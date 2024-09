ANP De brand in Rotterdam

NOS Nieuws • vandaag, 12:43 'In België gestolen drugs motief achter branden Den Haag en Rotterdam'

Branden in Den Haag en Rotterdam en een ontvoering in Utrecht hebben allemaal te maken met de diefstal van een partij drugs in België, schrijft het AD. Politiebronnen zeggen tegen de krant dat het geweld volgt op de roof van 1200 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Volgens de Gazet van Antwerpen was de coke eind augustus in België in een container gearriveerd. Toen een vrachtwagenchauffeur die lading wilde afleveren, werd hij klemgereden door criminelen die zich voordeden als agenten, compleet met zwaailichten en uniformen.

De Belgische politie deed kort daarop een inval bij een crimineel met de bijnaam Zotte Hakim in Antwerpen. Daarbij werd ook politiekleding gevonden. Hakim en twee anderen werden opgepakt, onder wie de chauffeur van de vrachtwagen.

Explosies

Een week na de aanhouding ging er een explosief af bij de woning van Hakim. Kort daarop volgde ook geweld in Nederland. Zo werd er begin deze maand een explosief naar binnen gegooid in een zorgcentrum in Rotterdam.

Door de brand die uitbrak moesten bewoners van zeventien kamers in het complex worden geëvacueerd. De politie ging al uit van opzet: na de explosie zagen getuigen iemand wegrennen, een man van ongeveer 30 jaar oud.

Drie verdachten opgepakt

Een week later brak er weer brand uit, in een portiekwoning in Rotterdam. Veertig mensen moesten vanwege het vuur uit hun woning, drie mensen werden door de brandweer van een balkon gered. Veertien appartementen raakten tijdelijk onbewoonbaar.

Ook hier was waarschijnlijk sprake van opzet: bewakingscamera's legden een vluchtende verdachte vast. De politie pakte enkele dagen later drie verdachten op: mannen van 19, 20 en 21 jaar uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het AD koppelt ook nog een vierde geweldsincident aan de beroving: de ontvoering van een man uit de Utrechtse wijk Overvecht, een bekende van de politie. Dit slachtoffer werd enkele dagen vastgehouden en mishandeld, maar wilde na vrijlating geen aangifte doen.