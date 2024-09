NOS Nieuws • vandaag, 05:58 • Aangepast vandaag, 12:53 Grote brand in woning in Rotterdam door explosie, politie zoekt verdachte

In Rotterdam is vanochtend in een portiekwoning in Delfshaven een grote brand uitgebroken door een explosie. De politie is een onderzoek gestart en zoekt een donker geklede man die richting de Beukelsweg wegrende.

Omwonenden hadden eerder al gezegd dat een explosie aan de brand voorafging en dat ze iemand in zwarte kleding weg zagen rennen. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt het publiek zich te melden als ze informatie hebben.

De brand brak omstreeks 04.30 uur uit en was om 10.45 uur onder controle. Hulpdiensten waren in groten getale uitgerukt. Ook was er een droneteam ingeschakeld om met een drone met daarin een warmtebeeldcamera te kijken waar de heetste plekken zaten.

0:33 Uitslaande brand in portiekflat Rotterdam

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn drie mensen die op een balkon stonden, naar beneden gehaald. Drie andere personen uit omliggende panden zijn nagekeken in een ambulance. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

Door de brand zijn ook verschillende huizen ontruimd. Voor 40 mensen is tijdelijke opvang geregeld in een sporthal in de buurt. De Allard Piersonstraat is in april vorig jaar al opgeschrikt door explosies. De politie meldde in juli dat jaar drie mannen te hebben aangehouden na onderzoek naar de explosies.