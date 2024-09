Drie aanhoudingen om explosie en grote brand in woning Rotterdam

De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een portiekwoning in Rotterdam. Bij de explosie brak afgelopen dinsdag brand uit in de woning. Twee mensen raakten gewond.

Woningen door brand tijdelijk onbewoonbaar

Getuigen gezocht

Het is niet duidelijk of deze persoon is gevonden en een van de aangehouden verdachten is. Ondanks de drie aanhoudingen is de politie nog steeds op zoek naar getuigen, meldt regionale omroep Rijnmond.